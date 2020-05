vor 1 Stunde Karlsruhe Unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen: Turmbergbahn nimmt ab 30. Mai wieder Betrieb auf

Am kommenden Samstag, 30. Mai, nimmt die Turmbergbahn in Durlach wieder ihren Betrieb auf. Die älteste Standseilbahn Deutschlands befördert dann wieder täglich Fahrgäste auf den Karlsruher Hausberg. Für die Sommermonate werden zudem die Betriebszeiten von 18 auf 20 Uhr ausgeweitet. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung mit.