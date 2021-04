vor 43 Minuten Karlsruhe "Uneinsichtig und respektlos": Karlsruher Polizei stellt mehrere Corona-Verstöße am Wochenende fest

In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag wurde die Polizei mehrfach durch ruhestörende Personengruppe auf den Plan gerufen, die sich in den Grünanlagen der Stadt aufhielten und gegen die Maskenpflicht und die Kontaktbeschränkungen verstießen. Nach Angaben der Polizei soll es sich dabei vorwiegend um Jugendliche gehandelt haben. Auch zwei Corona-Partys wurden am Samstagabend von den Polizisten aufgelöst. In allen Fällen seien die Personen respektlos gegenüber den Beamten aufgetreten.