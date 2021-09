Selbst die Corona-Pandemie blieb nicht ohne Profiteure. Einige davon bewegen sich dabei aber außerhalb des Gesetzes - so etwa ein Karlsruher Arzt, der falsche Impfbescheinigungen ausstellte. Bei der Ärztekammer Baden-Württemberg herrscht indes Fassungslosigkeit

Die Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse und Beihilfe zur Urkundenfälschung sind die Delikte, die nun einem Karlsruher Mediziner zur Last gelegt werden. Der Arzt habe laut Polizei am Dienstag falsche Corona-Impfbescheinigungen in Umlauf gebracht. Für die Ärztekammer Baden-Württemberg ist das unfassbar.

"Ärzte haben ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen im Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen. Sie dürfen weder ihr eigenes noch das Interesse Dritter über das Wohl der Patienten stellen", erklärt ein Sprecher im Gespräch mit ka-news.de.

"Das Verdrehen der Realität ist eine Zumutung"

Falsche Impfpapiere auszustellen sei in dieser Hinsicht ein direkter Widerspruch der medizinischen Berufsordnung. Vor allem in Bezug auf das Corona-Virus sei das zu verurteilen. Der Grund: Die Landesärztekammer habe sich bereits in der Vergangenheit deutlich gegen eine Verharmlosung der Pandemie ausgesprochen, so der Sprecher.

"Die Mediziner des Landes empfinden das Verdrehen der Wirklichkeit, wie es bei Leugnern und Verharmlosern üblich ist, als Zumutung." Ärzte, die die Notwendigkeit einer Impfung infrage stellen, seien aus Sicht der Landesärztekammer Einzelfälle - "umso unbegreiflicher ist es, dass ein Arzt falsche Impfscheine unter die Bevölkerung bringt".

Die wichtigsten Berufsethiken eines Mediziners lauten unter anderem "das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen, Leiden zu lindern und an der Erhaltung der Gesundheit der Menschen mitzuwirken", so der Sprecher. Ein Arzt, der sich eines Patienten annimmt, verpflichte sich zu diesen Maximen.

"Und damit gefährdet er Leben und Gesundheit eines Menschen und seiner Umwelt, wenn er ihm einen Impfstatus zuspricht, ohne ihn wirklich geimpft zu haben."