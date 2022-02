vor 2 Stunden Stuttgart Unangekündigt auch in Karlsruhe: Land will Corona-Teststellen stärker kontrollieren

Betreiber von Corona-Teststellen in Baden-Württemberg müssen sich künftig auf häufigere Kontrollen einstellen. Das Land werde erneut zeitnah einen externen Dienstleister beauftragen, um die lokalen Behörden bei dieser Aufgabe zu unterstützen, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Kontrollen würden unangekündigt in allen Stadt- und Landkreisen im Südwesten stattfinden.