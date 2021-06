vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Umzug im Städtischen Klinikum: Corona-Intensivstation bekommt eine neue Heimat - sofern die Zahlen unten bleiben

Weniger Corona-Patienten, sinkende Inzidenzen und auf dem besten Weg in Pandemiestufe eins. So könnte man die aktuelle Lage im Städtischen Klinikum kurz und knapp zusammenfassen. Höchste Zeit also, um ein paar organisatorische Vorbereitungen für den Covid-Bereich zu treffen. Was das mit dem erst kürzlich eröffneten Haus M zu tun hat, erläuterte Klinik-Chef Michael Geißler auf einer Pressekonferenz am Freitag.