vor 1 Stunde Karlsruhe Maskenpflicht in Schulen: Abmeldungen vom Unterricht bleiben Einzelfälle

Der Gesamtelternbeirat Karlsruhe (GEB) verkündet in einer Pressemitteilung, dass sich einzelne Eltern über die schulischen Zustände beschwert haben. Der Grund: Die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen und ihre Auswirkungen auf die Schüler im Unterricht. Daraufhin wurde eine Umfrage eingeleitet, die sich damit befasste, ob und wie viele Schüler von ihren Eltern aus dem Präsenzunterricht abgemeldet wurden, beziehungsweise mit welchen gesundheitlichen Folgen die Schüler konfrontiert werden würden. Bei beiden Belangen soll es sich, so der GEB, um Einzelfälle handeln. Es wurden insgesamt 48 Schulen per E-Mail befragt.