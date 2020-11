vor 2 Stunden Stuttgart Umfrage ergibt: Fast die Hälfte will sich gegen Corona impfen lassen

Nahezu die Hälfte der Menschen im Südwesten will sich einer Umfrage zufolge gegen das Corona-Virus impfen lassen. In der repräsentativen Befragung der Barmer-Krankenkasse mit 2.000 Teilnehmern gaben 48 Prozent ihre Impfbereitschaft an. Laut Landesgeschäftsführer Winfried Plötze schützt man sich dadurch nicht nur selbst, sondern auch andere Menschen, die sich selbst nicht immunisieren lassen können. "Sich gegen Corona impfen zu lassen, ist gelebte Solidarität", teilte Plötze am Montag mit.