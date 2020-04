vor 1 Stunde Karlsruhe Einkaufshilfen in Karlsruhe in der Übersicht: Mehrere Angebote in jedem Stadtteil

Nachbarschafthilfe ist in diesen Tagen wohl wichtiger denn je. Ob in Grünwettersbach, Knielingen oder Oberreut: In allen Karlsruher Stadtteilen gibt es zahlreiche Hilfsangebote. Die Stadt Karlsruhe hat diese nun in einer Übersicht zusammengestellt, damit jeder Bürger die Unterstützung in seiner Nähe findet.