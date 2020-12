Über 600 Corona-Verstöße in zwei Nächten: Karlsruher Innenstadt im Fokus der Polizei

Mehrere hundert Verwarnungen musste die Polizei am vergangenen Freitag- und Samstagabend in der Karlsruher Innenstadt wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aussprechen.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag hätten sich ab 17.30 Uhr der Marktplatz und der Friedrichsplatz mit Besuchern gefüllt, die teilweise in Gruppen Getränke und Speisen konsumierten und sich zusammenstehend unterhielten.

"Nachdem am Freitag bei zirka 200 auf dem Marktplatz und zirka 150 Personen auf dem Friedrichsplatz etliche Verstöße gegen das Ansammlungsverbot und Maskentragegebot zu beobachten waren, wurden Polizeibeamte aus anderen Einheiten zusammengezogen", so die Polizei in einer Meldung. Schließlich seien alle Anwesenden systematisch von den Beamten angesprochen worden. Insgesamt wurden dabei über 200 Personen verwarnt.

Anzeigen ausgestellt und Platzverweise ausgesprochen

Am Samstag soll sich ein ähnliches Bild gezeigt haben. Wegen etlicher Verstöße wurden zunächst Lautsprecherdurchsagen durchgeführt, wodurch sich ein Großteil der Gruppen auflöste. "Dagegen kam es jedoch immer wieder auch zu erheblichen Zuläufen auf dem Markt- und am Friedrichsplatz", so die Polizei.

Die Polizeibeamten sprachen schließlich die Leute direkt an. Insgesamt kam es an diesem Abend zu 279 Verwarnungen auf dem Friedrichsplatz und 146 auf dem Marktplatz. In nur wenigen Fällen mussten aufgrund von Uneinsichtigkeit bei den Betroffenen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet werden. Gegen zwei Anwesende wurden Platzverweise ausgesprochen.