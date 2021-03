vor 43 Minuten Stuttgart Tag der ersten Öffnungen: 9 neue Corona-Fälle im Karlsruher Stadt- und Landkreis

Am Tag der ersten zaghaften Öffnungen im Land ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (Stand: 8. März, 16 Uhr) stieg die Zahl der Corona-Fälle von Sonntag auf Montag um 414 auf jetzt insgesamt 324.345, die der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 um 21 auf 8.291. Dem stehen schätzungsweise 302.072 Genesene gegenüber, was einer Zunahme um 600 entspricht. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe kamen 9 neue Fälle hinzu.