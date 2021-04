vor 44 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Trotz voller Intensivbetten - Karlsruher Klinikum erklärt: "Für eine Triage sind wir zu gut aufgestellt"

Das Städtische Klinikum arbeitet weiter unter Höchstleistung - und es ist kein Ende in Sicht. Denn nicht nur die Intensiv-Covid-Station in Karlsruhe ist am Limit angelangt, auch das Cluster in Baden-Württemberg weist reihum volle Intensivbetten auf. Das heißt: Trotz eigener Überlastung kann das Klinikum keine Covid-Patienten mehr auf andere Krankenhäuser in Tübingen, Freiburg und Co. verlagern. Klinik-Chef Michael Geißler sieht darum harte Zeiten auf das Klinikum zukommen - zum Leidwesen der Nicht-Covid Patienten und dem Personal.