vor 1 Stunde Karlsruhe Trotz langsam sinkender Infektionszahlen: Karlsruher Klinikum bleibt in Pandemiestufe drei

Trotz sinkender Infektionszahlen in und um Karlsruhe, bleibt die Belastung für das Personal am Städtischen Klinikum Karlsruhe hoch. Denn das Klinikum bleibt vorerst in der höchsten der drei Pandemiestufen. Insgesamt 31 Patienten werden aktuell am Klinikum in folge einer Covid-Erkrankung behandelt.