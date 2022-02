vor 25 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Totimpfstoff kommt nach Karlsruhe: Treibt Novavax ab Ende Februar die Impfquote wieder nach oben?

Wie überall in Baden-Württemberg befindet sich auch in Karlsruhe die Nachfrage nach Corona-Impfungen im Sturzflug. Einen Hoffnungsschimmer bietet hier der Novavax Impfstoff, der ab Mitte / Ende Februar in Karlsruhe erwartet wird. Auch Klinikchef Michael Geißler zeigt sich auf der Pressekonferenz am Freitag optimistisch. Der Grund: Mit dem Totimpfstoff könnte die Impfquote beim Klinikum-Personal und in der Bevölkerung doch nochmal an Fahrt aufnehmen.