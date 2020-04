vor 46 Minuten Karlsruhe Teure Unterhaltung: Fünfergruppe verstößt am Europaplatz gegen Corona-Verordnung

Weil sie die Corona-Verordnung missachtet haben, müssen nun drei Frauen und zwei Männer mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Die Personen im Alter von 17 bis 53 Jahren standen am Mittwoch gegen 10.40 Uhr an einer Mauer des Europaplatzes zusammen und unterhielten sich. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.