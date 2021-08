vor 56 Minuten Stuttgart "Die Regeln sind jetzt klar": Tanzen ohne Maske im Südwesten bald wieder möglich

Ohne Maske und ohne Blick auf die Inzidenz: Wer in Baden-Württemberg in Clubs feiern will, kann bald wieder unbeschwerter Tanzen gehen. Allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt werden.