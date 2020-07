Tägliches Corona-Update für Karlsruhe: 35 von rund 300.000 Karlsruhern tragen das Virus in sich

35 Karlsruher Einwohner sind aktuell mit dem Corona-Virus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Damit sind die Zahlen seit dem leichten Anstieg Ende Juni wieder auf einem Abwärtstrend. Der gesamte Landkreis zählt derzeit 57 Infizierte. Alle Zahlen, Daten und Infos in der täglichen ka-news.de-Übersicht.

Am Montag, 13. Juli, leiden im gesamten Stadt- und Landkreis Karlsruhe 57 Menschen unter der Lungenkrankheit Covid-19. Zum Vergleich: Kurz vor dem Shutdown Mitte März lag die Zahl der Infizierten in der Region bei 202 (Stand: 11. März).

Seitdem sind die Zahlen zurückgegangen. Nach einem kurzen, zweiten Aufschwung Ende Juni mit rund 70 Infizierten sinkt die Anzahl in der Region erneu. In Karlsruhe sind 35 von rund 313.000 Einwohnern im Moment erkrankt, in den umliegenden Kommunen bewegt sich die Zahl im einstelligen Feld. Viele Gemeiden verzeichnen keinen einzigen Fall.

Für Baden-Württemberg hat die Zahl der seit Beginn der Pandemie infizierten Personen die 36.000er-Marke erreicht. Während rund 33.700 der Erkrankten bereits genesen sind, sind im Südwesten über 1.800 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben.

R unter dem bundesweiten Durchschnitt

Bundesweit stecken sich in einer Woche im Schnitt 2,6 Personen je 100.000 Einwohner mit dem Corona-Virus an. Baden-Württemberg liegt dabei unter dem bundesweiten Mittel: Hier beträgt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz aktuell rund 1,6. Diese Angaben sind Schätzungen des Robert Koch-Institutes.

Während sich die Lage in Deutschland weiter entspannt, klettern die Neuinfektionen weltweit auf ein Rekordniveau. Innerhalb von 24 Stunden wurden der WHO 230.000 Fälle gemeldet. Länderübergreifend sind mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben.