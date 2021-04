vor 15 Stunden Stuttgart Demo am 17. April gestrichen: Stuttgart verbietet nächste "Querdenker"-Veranstaltung

Die Bilder fanden viele verstörend: Tausende Menschen dicht an dicht, ohne Maske - mitten in der Corona-Pandemie. Eine "Querdenker"-Demo am Karsamstag hat eine Debatte über Verbote solcher Veranstaltungen ausgelöst. Die nächsten sind schon geplant - und die Stadt reagiert.