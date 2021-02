vor 3 Stunden Karlsruhe Ein Jahr Corona in Baden-Württemberg: "Das Leben im Februar 2021 ist ein anderes als im Februar 2020"

Genau ein Jahr ist es jetzt her, dass der erste Corona-Fall in Baden-Württemberg auftrat. Am 25. Februar 2020 hatte sich ein Mann auf einer Italienreise mit dem Virus infiziert. Dieses Ereignis nimmt Innenminister Thomas Strobl zum Anlass, um sich mit einem Zwischenfazit direkt an die Bürger von Baden-Württemberg zu wenden.