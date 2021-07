vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Steigende Inzidenz in der Fächerstadt - ka-news.de-Leser fragen: Warum müssen alle Karlsruher unter dem LEA-Ausbruch leiden?

Die Karlsruher Inzidenz steigt wieder an. Grund hierfür sind kleinere Ausbrüche, die unter anderem auch die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) in Karlsruhe betraf. Sieben Personen sollen sich dort mit dem Virus infiziert haben und trieben so die Werte wieder nach oben. Die Karlsruher Bürger sind empört und fragen: Warum wurde das LEA nicht aus der Berechnung herausgehalten? ka-news.de hat die Frage an das Gesundheitsamt weitergeleitet.