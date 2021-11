vor 1 Stunde Karlsruhe Statistisches Landesamt BW hält fest: Über 5.000 Menschen starben vergangenes Jahr an Corona

Einige Menschen haben sich mittlerweile so sehr an Corona als Teil des Alltags gewöhnt, dass sie gelegentlich vergessen, welche Tragödien das Virus bereits verursacht hat. Alleine im vergangenen Jahr starben in Baden-Württemberg über 5000 Menschen an Covid-19. Welche Bevölkerungsgruppen am stärksten betroffen waren, veröffentlichte das Statistische Landesamt am 4. November.