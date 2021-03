vor 1 Stunde Karlsruhe Städtisches Klinikum warnt: Kinder und Jugendliche zunehmend an Übertragungen in Karlsruhe beteiligt

Die Zahl der Neuinfektionen steigt bundesweit weiter an. Besonders bei Kindern und Jugendlichen sei ein starker Zuwachs registriert worden, der sich auch bis nach Karlsruhe erstrecke. Zwar würden die in der Regel keinen Krankenhausaufenthalt benötigen, dafür seien sie zunehmend an Übertragungen und am Ausbruchsgeschehen beteiligt. Das berichtet das Städtische Klinikum per Pressemitteilung am Freitag.