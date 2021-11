Die Lage ist ernst - dieser Ansicht sind die Mediziner bereits seit Beginn der Pandemie. So ernst wie jetzt, sei sie aber selten gewesen. Denn laut dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe haben die Infektions- und Sterberaten des Coronavirus deutschlandweit neue Rekorde erreicht. Welche Ursachen die Verantwortlichen dafür sehen und welche Gegenmaßnahmen sinnvoll wären, erklärt der Klinikums-Geschäftsführer Michael Geißler.

"Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es so weit kommt", sagt der Geschäftsführer des Klinikums Karlsruhe, Michael Geißler. "Aber die Corona-Situation im November 2021 ist mindestens genauso schlimm, vielleicht schlimmer als vor einem Jahr. Und das obwohl damals eine Impfquote von null Prozent vorherrschte." In der Tat seien die Corona-Zahlen in- und außerhalb des Klinikums alarmierend.

Bei leichten Symptomen zum Hausarzt

"Bundesweit hatten wir zwei Tage in Folge über 37.000 Neuinfektionen und eine Inzidenz von 170. So hohe Werte hatten wir nicht einmal in den vorherigen Wellen. Auch die Todeszahlen haben mit 154 in 24 Stunden einen traurigen Rekord erreicht. Entsprechend sind auch unsere Intensivstationen sehr stark belastet", wie Geißler auf einer Pressekonferenz am Freitag ausführt.

"Etwa jeder fünfte Patient, der in Baden-Württemberg auf die Intensivstation kommt, ist ein Covid-Patient", erklärt der Geschäftsführer. "Damit liegen wir bei einer fast doppelt so hohen Quote wie die Bundesebene und die Patienten werden immer mehr." Am Montag, 1. November seien landesweit 240 Corona-Patienten worden. Am darauffolgenden Freitag seien es schon 308 gewesen. Jeder Dritte davon habe ein erhöhtes Sterberisiko.

Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Baden-Württemberg: Mehr als 300 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt - Ein Todesfall in Karlsruhe

Auch die Notaufnahme sei dabei massiv belastet. "Von September bis Oktober gingen 5.000 Patienten in die Notaufnahme ein. Viele davon hatten nur leichte Beschwerden oder fürchteten, sie seien mit Corona infiziert", so der Mediziner. Das stelle eine unnötige Ablenkung von akuteren Notfällen dar. "Ich kann die Menschen nur bitten: 'Besuchen Sie bei leichten Symptomen zunächst Ihren Hausarzt'." Das Klinikum habe nämlich massive Probleme mit dem hohen Andrang.

"Für jeden Covid-Patienten müssen wir ein Intensivbett sperren"

"Diese Wachstumsraten können die Krankenhäuser beim besten Willen nicht stemmen. Auch wir hier im Klinikum Karlsruhe nicht", sagt Geißler. "Die Krankenhäuser sind bereits überfüllt. Und Überführungen von Karlsruhe beispielsweise über den Rhein nach Landau ist derzeit nicht erwünscht." Gleichzeitig seien die Intensivpatienten im Stadtklinikum zum größeren Teil von außerhalb des Landkreises.

"Wir sind ein größeres Klinikum. Und wenn kleinere Krankenhäuser am Limit sind, nehmen wir ihnen natürlich Patienten ab. Das hat etwas mit Solidarität zu tun. Aber auch wir sind den Grenzen nahe: Derzeit haben wir sieben Corona-Patienten auf der Intensivstation. Und aufgrund von Personalmangel im Pflegebereich müssen wir für jeden eines unserer 56 Intensivbetten für einen Patienten mit anderen Leiden sperren", so der Geschäftsführer.

"Mehr Kündigungen als Neuzugänge"

Der Personalmangel in der Pflege sei natürlich ein bekanntes und nicht nur in Karlsruhe vertretenes Problem. Doch habe es sich in Zeiten der Pandemie fast kontinuierlich verschlimmert: "2017 hatten wir hier im Klinikum Karlsruhe noch einen leichten Überschuss an Pflegekräften", sagt die Pflegedirektorin Elvira Schneider.

"Mittlerweile haben wir zehn offene Vollzeit- und elf Teilzeitstellen. Und wir bekommen immer noch regelmäßige Kündigungen, weil die Kollegen dem Leistungs- und psychischen Druck nicht standhalten. Momentan sind es mehr Kündigungen als Neuzugänge. Das sind zu wenig Ressourcen, um die Covid- und die Nicht-Covid-Intensivpatienten zu behandeln." Dennoch habe man durchaus seine Lehren aus den vergangenen Wellen gezogen.

Ein neues Anreizkonzept für Pflegekräfte

Es sei geplant, zusätzliche Anreize zu schaffen, um Pflegekräfte dazu zu bewegen, sich für die Arbeit mit Corona-Patienten zu melden. "Wichtig ist uns dabei die Freiwilligkeit zu bewahren", sagt Schneider. Man biete den Freiwilligen dabei Schulungen, psychische Betreuung und eine Extra-Vergütung von rund 700 Euro monatlich an.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Zwischen Selbstschutz und Sterbebegleitung: Zwei Pflegerinnen erzählen von ihrem Alltag auf den Corona-Stationen in Karlsruhe

"33 Pflegekräfte haben bereits eine positive Rückmeldung bekommen", so die Pflegedirektorin. Während Geißler den Einsatz dieses Konzepts zwar lobt, nennt er es aber gleichzeitig einen "Tropfen auf dem heißen Stein. Besonders auf den Stellenwert des Pflegeberufs für die Bevölkerung." Seiner Ansicht nach liege Ursache und Lösung der hohen Corona-Zahlen nicht bei den jeweiligen Patienten selbst.

"Nicht impfen ist kein Kavaliersdelikt"

"So ziemlich alle unserer Corona-Intensivpatienten sind nicht oder nicht vollständig geimpft. Auch auf der Normalstation sind 67 Prozent der Patienten gar nicht oder nicht vollständig immunisiert", erklärt Geißler. "Und mittlerweile betrifft das nicht mehr nur die älteren Menschen. Das Alter der Covid-Intensivpatienten bei uns liegt zwischen 53 und 72. Aber auch 25- bis 49-Jährige werden bisweilen behandelt."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Impfbereitschaft bei Jugendlichen größer als bei ihren Eltern": OB Frank Mentrup will Impfungen bei Schülern vorantreiben

Patienten wie diese wären laut Geißler aller Wahrscheinlichkeit nicht auf der Intensivstation, wenn sie sich hätten impfen lassen. Auch Schneider bestätigt diesen Eindruck: "Das Pflegepersonal fragt sich jeden Morgen: Wer bräuchte dieses Intensivbett mehr? Ein Corona-Patient, der sich hätte impfen lassen können, oder jemand, der vielleicht einen Schlaganfall hatte?"

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Strategiewechsel beim Karlsruher Gesundheitsamt: "Es kommt der Punkt, an dem Nachverfolgung nicht mehr möglich ist"

Aus diesem Grund verurteile Geißler die mangelnde Impfbereitschaft: "Die mangelnde Impfbereitschaft ist unsolidarisch. Sowohl gegenüber den Kliniken, als auch gegenüber dem medizinischen- und Pflegepersonal - und nicht zuletzt seinen Mitmenschen gegenüber. Sich nicht impfen zu lassen ist kein Kavaliersdelikt."

"Wir setzen die Gesundheitsversorgung aufs Spiel"

Die Warnstufe, die vom Land Baden-Württemberg ausgesprochen wurde, sieht Geißler dabei für Krankenhäuser als wenig hilfreich an. "Die Landesregierung hat auf die Neueröffnung von Impfzentren verzichtet und hält sich an die 3G-Regelungen", sagt er.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Ohne PCR-Test geht wenig: Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg während der Warnstufe

"Eine 2G-Regelung wäre deutlich sinnvoller. Man muss mehr Druck erzeugen, um die Krankenhäuser zu entlasten. Ansonsten setzen wir die Gesundheitsversorgung durch Krankenhäuser aufs Spiel." Druck auf die Bevölkerung sei dabei allerdings nicht die einzige Priorität. Auch der Staat müsse erneute finanzielle Unterstützung bieten, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Jens Spahn besucht Karlsruhe: Würden Sie erneut das Amt als Bundesgesundheitsminister übernehmen, Herr Spahn?

"Sämtliche Krankenhäuser in Baden-Württemberg schreiben rote Zahlen", sagt Geißler. "2020 versprach Jens Spahn einen finanziellen Ausgleich für Krankenhäuser. Aber wir wurden seit Mai nicht mehr finanziell vom Staat unterstützt." Ausgaben reduzieren sei dabei kaum noch eine Option. "Wir können nicht am medizinischen Gerät sparen. Und Personal abbauen geht auch nicht - immerhin ist Personal unser knappstes Gut."