Aktuell steigen die Corona-Infektionszahlen in und um Karlsruhe langsam aber stetig nach oben. Im Städtischen Klinikum der Fächerstadt ist von der Entwicklung im Moment nichts zu sehen. Ein Blick auf die Website des Maximalversorgers zeigt: Im Moment werden nur wenige Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt.

Zuletzt war die Sieben-Tages-Inzidenz in Karlsruhe sprunghaft angestiegen und auch am Freitag erreicht die Inzidenz in der Fächerstadt einen neuen Höchststand der vergangenen Wochen. Laut Corona-Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt die Inzidenz im Stadtkreis bei 22,1, der Landkreis liegt bei 14,2.

Nachdem sich die Corona-Lage im Laufe des Sommers deutlich entspannte, konnte auch das Städtische Klinikum durchatmen. Ende Juni konnte der letzte Corona-Intensivpatient entlassen werden, zwischenzeitlich waren sogar gar keine Patienten in Behandlung, sondern lediglich in Quarantäne. Diese Bilanz konnte am Klinikum nicht gehalten werden, die Lage bleibt aber übersichtlich.

Mit Stand Freitag, 6. August, befinden sich zwei Patienten auf der Corona-Allgemeinstation des Städtischen Klinikums. Hinzu kommen ein Patient auf der Pädiatrie und zwei Verdachtsfälle. Einen Intensivfall gibt es im Klinikum aktuell nicht. Insgesamt wurden im Klinikum seit Beginn der Pandemie 729 Corona-Patienten entlassen, 128 Personen sind verstorben.