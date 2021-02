11.02.2021 18:28 Stuttgart Landkreis Karlsruhe erlässt Allgemeinverfügung für nächtliche Ausgangssperre

Das Land möchte an nächtlichen Ausgangsbeschränkungen festhalten - zumindest in Regionen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Dazu zählt auch der Landkreis Karlsruhe. Laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes Karlsruhe soll deshalb die Ausgangssperre wieder in Kraft treten - von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages.