vor 35 Minuten Karlsruhe Stadt- und Landkreis Karlsruhe: Ab Montag weitere Lockerungen

An diesem Sonntag hat die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 sowohl im Stadtkreis wie auch im Landkreis Karlsruhe am fünften Tag in Folge unterschritten, so das Gesundheitsamt Karlsruhe. Damit gelten ab Montag, 31. Mai, weitere Lockerungen.