vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe "Impfbereitschaft bei Jugendlichen größer als bei ihren Eltern": OB Frank Mentrup will Impfungen bei Schülern vorantreiben

Die Zeit der Impfzentren ist vorüber, doch die Impfaktionen gehen weiter. Das gaben Oberbürgermeister Frank Mentrup und der ehemalige Impfzentrumsleiter Andreas Ruf auf der dieswöchigen Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe bekannt. Vor allem die Mobilen Impfteams (MIT) sollen hierbei eine wichtige Rolle spielen, bevor die Impfungen im kommenden Jahr in den Regelbetrieb übergehen sollen. Vor allem im Zusammenhang mit den steigenden Zahlen in Schulen und der verschärften Situation im Karlsruher Klinikum appelliert Mentrup an die 12 bis 18 Jährigen, sich impfen zu lassen.