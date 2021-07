vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Nach Corona Ausbruch in Karlsruher Nachtclub - OB Mentrup warnt: "Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit"

Für Club- und Bargänger war es wohl der Schockmoment des heutigen Tages: Im Karlsruher Topsy Turvy wurde ein kleinerer Corona-Ausbruch festgestellt. Inzwischen sollen von den 120 Gästen am vergangenen Freitag schon 14 Personen positiv auf das Virus getestet worden sein. Werden die Karlsruher bei der Corona-Bekämpfung etwa Nachlässig? Genau das befürchten Oberbürgermeister Frank Mentrup und der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Friebel, die in einer Pressekonferenz nochmal den Appell an die Bürger richteten: "Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit und übernehmt die Verantwortung dafür, ob ihr positiv sein könnt oder nicht."