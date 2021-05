vor 3 Stunden Verena Müller-Witt Karlsruhe Tschüss Lockdown, Hallo Karlsruher-Kultur-Sommer? KME-Chef Martin Wacker stellt Konzept für Öffnungsschritte vor

Gibt es bald wieder Veranstaltungen in Karlsruhe? Angesichts der sinkenden Zahlen wird deutschlandweit über Öffnungskonzepte für Gastronomie, Hotellerie und Co. debattiert. Auch die Veranstaltungsbranche möchte allmählich Nägeln mit Köpfen machen und plant bereits die nächsten Schritte für den Sommer. Wie das gelingen soll, ohne gar in "Welle Nummer 4" zu landen, wurde auf der dieswöchigen Pressekonferenz der Stadt Karlsruhe thematisiert.