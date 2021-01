Indoor Meeting: Spitzen-Leichtathletik unter Corona-Bedingungen in Karlsruhe

Mehr als 100 Spitzen-Leichtathleten von allen Kontinenten starten am Freitag beim Meeting in der Karlsruhe Europahalle. Die Veranstaltung ist der Auftakt und die einzige deutsche Station der World Indoor Tour des internationalen Verbands. Die Karlsruher um Sportchef Alain Blondel planen ein Sportfest als reines TV-Event mit einem umfangreichen Hygiene- und Nachverfolgungskonzept, Corona-Tests bei allen Beteiligten sowie ohne Zuschauer und Journalisten.

"Die Leichtathletik braucht ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Meeting-Chef Martin Wacker. Es ist bereits die 36. Auflage des Sportfests, das zuletzt in der Messe in Rheinstetten stattfand.