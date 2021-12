vor 1 Stunde Karlsruhe Sperrstunde und Testpflicht: Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Baden-Württemberg

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat am 23. Dezember strengere Corona-Regeln beschlossen, welche vor allem die Ausbreitung der neuen Omikron variante Verhindern sollen. Darunter: Kontaktbeschränkungen und Änderungen bei der 2G Plus Regelung, die die Testpflicht betreffen. Doch auch in der Südwest-Gastronomie gibt es einen neuen Einschnitt. ka-news.de hat die neuen Corona-Regeln für euch im Überblick, die über Silvester hinweg gelten werden.