Nach wochenlanger Corona-Zwangspause dürfen Freizeitparks im Südwesten ab Freitag wieder öffnen. Karussells, Achterbahnen und andere Attraktionen dürfen dabei aber nur unter strengen Hygieneauflagen durchstarten. ka-news.de hat die Vorgaben in der Übersicht.

Der Europa-Park in Rust bei Freiburg, der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn), der Schwabenpark in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) und das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis): Sie alle haben seit Freitag, 29. Mai, wieder geöffnet - allerdings für weniger Gäste als sonst.

Ungeachtet dessen gilt ebenfalls ab Freitag eine umfassende Verordnung des Landes Baden-Württemberg, welche die Ausbreitung des Corona-Virus in Achterbahnen, Karussells und Co. verhindern soll. Jeder Betreiber eines Freizeitparks muss auf Basis der Verordnung ein eigenes Hygienekonzept vorlegen können. Das müssen sie und ihre Gäste ab jetzt beachten:

Betretungsverbot

Beschäftigte und Besucher, die innerhalb der letzten 14 Tage in Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person stehen oder standen oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen den Freizeitpark nicht betreten.

Allgemeine Hygieneregeln

Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln ist in besonderem Maße zu achten.

Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller geschlossenen Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Besuchern dienen, sind zu nutzen.

Flächen und Gegenstände, insbesondere Tischflächen und Handkontaktflächen wie Armlehnen, Haltegriffe, Türgriffe und Lichtschalter, sowie Sanitär- und Pausenräume sind mindestens einmal täglich mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen oder zu desinfizieren.

Für Besucher müssen in der Einrichtung und insbesondere auf den Toiletten ausreichend Reinigungsmöglichkeiten für die Hände zur Verfügung gestellt werden. Es muss darauf geachtet werden, dass ausreichend Seife und nicht wiederverwertbare Papierhandtücher zur Verfügung stehen. Sofern dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden.

Soweit eine Bezahlung erfolgt, soll diese nach Möglichkeit ohne Bargeld erfolgen. Auf die bargeldlose Zahlungsmöglichkeit soll hingewiesen werden. Bei Barzahlung hat die Geldübergabe über eine hierfür geeignete Vorrichtung oder Ablagefläche zu erfolgen, um einen direkten Kontakt zu vermeiden.

Die Kommunikation der Beschäftigten mit Besuchern ist auf ein Minimum zu beschränken.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Der Betreiber muss folgende Daten bei den Gästen erheben und speichern:

Name und Vorname des Besuchers Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs Telefonnummer oder Adresse des Besuchers

Die Besucher dürfen den Freizeitpark nur besuchen, wenn sie die Daten zur Verfügung stellen. Diese Daten sind von dem Betreiber vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberührt.

Abstandsregelungen

Wo immer möglich, ist ein Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.

Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln oder Umarmen, ist zu vermeiden.

Betreiber haben die Anzahl der anwesenden Personen so zu begrenzen, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Betreiber haben darauf hinzuwirken, dass im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen der Zutritt zu einzelnen Attraktionen gesteuert wird und Warteschlangen vermieden werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass der Mindestabstand eingehalten wird.

Besuchern soll in den einzelnen Attraktionen, soweit möglich, ein fester Platz zugewiesen werden. Sitz- und Stehplätze sind, beispielsweise durch Freilassen oder durch Herstellen eines ausreichenden Abstandes zwischen den Sitz- oder Stehplätzen, so anzuordnen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher eingehalten werden kann.

Falls Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands nicht zulassen, ist die Anzahl der Personen, die die Toiletten gleichzeitig benutzen dürfen, entsprechend zu beschränken.

Maskenpflicht

Personen ab sieben Jahren müssen auf Verkehrsflächen und -wegen in geschlossenen Räumen, insbesondere Eingangsbereichen, Fluren und Treppenhäusern, eine Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen, wenn dies nicht aus medizinischen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist, oder wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht.

Bestimmte Anlagen

Der Einsatz von Aerosolen insbesondere zur Erzeugung sensorischer oder optischer Eindrücke ist unzulässig.

Der Einsatz von Luftströmen insbesondere zur Erzeugung sensorischer Eindrücke ist in geschlossenen Räumen unzulässig.

Gastronomische Angebote und Betrieb weiterer Einrichtungen innerhalb von Freizeitparks

Die Zulässigkeit und Ausgestaltung

des gastronomischen Angebots

des Betriebs von angegliederten Einrichtungen, insbesondere Spaßbädern

des Betriebs von weiteren Einrichtungen, insbesondere Einzelhandel und Souvenirgeschäfte

richtet sich nach den für diese Angebote geltenden Vorschriften der Corona-Verordnung sowie nach den aufgrund der Verordnung erlassenen Rechtsverordnungen.

Regelungen für Beschäftigte von Freizeitparks

Die Infektionsgefährdung der Beschäftigten ist unter Berücksichtigung der Bedingungen am Arbeitsplatz zu minimieren. Hierbei ist gegebenenfalls ein Schichtbetrieb mit festen Teams einzurichten.

Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu schulen, insbesondere mit Hinweis auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorgaben. Auf die Beteiligung des Betriebsrats ist zu achten.

Die persönliche Hygiene der Beschäftigten ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz sicherzustellen. Eingesetzte Utensilien sind bei Verschmutzung unverzüglich, bei häufiger Berührung regelmäßig, mindestens einmal täglich, mit einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen oder zu desinfizieren.

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten für den gesamten Arbeitstag Mund-Nase-Bedeckungen in ausreichender Anzahl bereitzustellen. Die Pflicht zum Tragen von Schutzhandschuhen bleibt unberührt.

Beschäftigte, bei denen die Behandlung einer Corona-Erkrankung aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder eingeschränkt möglich ist, sowie Beschäftigte mit erhöhtem Risiko für einen schweren Corona-Verlauf dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Personenkontakt eingesetzt werden. Gleiches gilt für Arbeiten, bei denen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Arbeitgeber dürfen Gesundheitsdaten nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz des Beschäftigten speichern und verwenden, wenn der Beschäftigte ihm mitteilt, dass er zu der im vorherigen Punkt genannten Gruppe gehört. Der Beschäftigte ist zu einer solchen Mitteilung nicht verpflichtet. Arbeitgeber haben diese Information zu löschen, sobald sie genannten Zweck nicht mehr erforderlich ist, spätestens eine Woche nachdem diese Verordnung außer Kraft tritt.

Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen von Arbeitgebern und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen im Hinblick auf neu hinzukommende Gefährdungen zu ergänzen, bleiben unberührt.

Informationspflichten