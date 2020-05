vor 3 Stunden Bruchsal Aufgrund Corona: Spargelbauern rechnen mit Einbußen - Helfer fehlen

Spargel kann nicht gestochen werden, weil helfende Hände aus dem Ausland fehlen - Spargelbauern rechnen zur Halbzeit der Ernte so mit Einbußen. Hans Lehar von der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geht von Einbußen zwischen 20 und 40 Prozent aus. "Ohne gelernte Kräfte geht es nicht", so die Spargelbauern. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) ist deshalb dafür, nach wie vor ausländisches Fachpersonal unter Corona-Schutzauflagen in Deutschland zu haben.