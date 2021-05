vor 14 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Sonne lockt Karlsruher nach draußen - Polizei zufrieden: Kaum Corona-Verstöße am Wochenende

Mit Sonnenstrahlen und angenehmen Temperaturen lockte das letzte Mai-Wochenende viele Karlsruher aus den eigenen vier Wänden in die Grünanlagen oder an die Seen der Fächerstadt. Laut Polizeiangaben blieb es ruhig.