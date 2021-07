vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe Sollte ich mein Kind gegen Corona impfen lassen? Das sagen Karlsruher Mediziner zur Impf-Diskussion

Ein Termin, ein kleiner Piks und fertig. Soweit die Theorie. Doch was schon bei den Erwachsenen für gespaltene Lager sorgt, gewinnt in Bezug auf die Kinder noch mal deutlich an Brisanz: die Corona-Impfung. Während sich Politiker, die ständige Impfkommission (Stiko) und Co. täglich in Diskussionen verstricken, ob die Impfung für Kinder tatsächlich nötig ist, rückt die Delta-Variante immer mehr in den Fokus. Doch wie sieht die Situation in Karlsruhe aus? Was halten Gesundheitsamt, Impfzentrumseiter und Hausärzte von der Impfung für Kinder und wie hoch ist überhaupt die Nachfrage? ka-news.de hat bei den Verantwortlichen nachgefragt.