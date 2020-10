Angesichts der steigenden Corona-Infektionen gilt seit 19. Oktober eine neue Corona-Verordnung. Diese schreibt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Fußgängerzonen vor, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bei Vergehen droht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro pro Person. Wie gehen die Karlsruher mit der neuen Regel um? Wie wird sie umgesetzt oder kontrolliert? ka-news-Redakteurin Lisa-Maria-Schuster hat sich in der Karlsruher Innenstadt mal genauer umgesehen und umgehört.

Den Himmel über der Karlsruher Innenstadt durchzieht ein leichtes Grau. Für Ende Oktober ist es noch ziemlich warm. Ich spaziere durch die Fußgängerzone ohne Jacke. Es ist trocken und regnet nicht. Doch: Viele Passanten sind nicht unterwegs.

Ich sehe kaum Menschen mit Maske

Die Innenstadt ist für einen Werktag um die Mittagszeit erstaunlich leer. In den Geschäften stehen beschäftigungslos und etwas einsam die Verkäufer. Warum ist dies wohl so? Vielleicht liegt es am Wetter und am leichten Nieselregen, der jetzt einsetzt. Es könnte aber auch an der neuen Maskenregelung liegen.

Auch wenn es lästig ist, ich habe in der Stadt meine Maske permanent auf. In der Jackentasche ist diese inzwischen sowieso schon fast so selbstverständlich wie Haustürschlüssel und Portemonnaie.

Wenn der Karlsruher der Meinung ist, dass er den Abstand von 1,5 Metern nicht einhalten kann, muss er jetzt in der Fußgängerzone einen Mund-Nasenschutz tragen. Die Einhaltung des Mindestabstands liegt dabei im Ermessen jedes Einzelnen.

Kontrolliert wird nirgendwo

"So viel hat sich ja nicht geändert." findet Innenstadtbesucher Cedric Mally. "Es ist nur problematisch, dass jede Stadt andere Regeln hat. Es tragen auf jeden Fall mehr Leute Masken. Einen Unterschied zur Zeit vor Montag gibt es auf jeden Fall."

Einsehen haben einige Passanten. "Ob ich in der Fußgängerzone eine Maske aufhabe ist mir egal." erklärt Corinne G. "Die neue Regel hat ihre Berechtigung. Bei den meisten Menschen sehe ich hier allerdings definitiv keine Mund-Nasenbedeckung."

Das Empfinden der Passanten geht also auseinander. Einkäufer, die keine Maske tragen, reagieren überrascht, wenn sie auf die neue Regelung angesprochen werden. Ein Bußgeld zahlen will wohl niemand. Hastig wird der zerknüllte Mundschutz aus der Hosentasche gezogen. Viele wollen darüber mit mir erst gar nicht sprechen.

Keine Maske in den Nebenstraßen

Obwohl Engpässe an manchen Stellen nicht vermieden werden können, hat eine Vielzahl der Passanten keine Maske im Gesicht. Das Ordnungsamt oder die Polizei sind den ganzen Vormittag nicht in Sicht. Laut der Pressestelle der Polizei würde es aber ein Konzept zur Maskenkontrolle geben. Nur nicht den ganzen Tag, sondern nur zu bestimmten Zeiten.

Auch wenn meine Befragung von Passanten in der Fußgängerzone eher positiv ausfällt, sehe ich selbst maximal 20% der Fußgänger mit Mund-Nasenschutz. Der Rest nimmt es anscheinend nicht so genau.

"Ich sehe kaum Menschen mit Maske." stimmt mir Klaus Schöffler zu. "Angebracht finde ich es, wenn es voll wird. Wenn ich die Abstände einhalten kann, will ich die Maske nicht tragen. Einige haben diese ja schon auf, wenn niemand um sie rum ist. Manche noch nicht mal im Gedränge."

Es müsste mehr Kontrollen geben

Ronja Schüßler sitzt mitten in der Fußgängerzone. Sie führt gerade eine Verkehrszählung durch und hat daher bereits eine Weile den Überblick über die Besuchermenge auf der Kaiserstraße. "Ich glaube, es müsste besser definiert werden, wann die Maske getragen werden muss. Ohne einheitliche Klärung kann das ja jeder Besucher selbst bestimmen." sagt sie.

Zumindest in den Haltestellenbereichen halten die meisten Spaziergänger die Maskenpflicht ein. Nur bei wenigen hängt der Mundschutz weit unterm Kinn. Insbesondere da, wo Sitzplätze sind, scheint die Maskenpflicht zu enden. Obwohl bei Verstößen gegen die neue Regelung nicht nur eine Verwarnung, sondern ein Bußgeld droht. Aber kontrolliert wird bisher nirgends, so scheint es mir zumindest.

In den Nebenstraßen trägt dann niemand mehr eine Mund-Nasenbedeckung. Vermutlich weil hier besser der Abstand zu anderen Spaziergängern eingehalten werden kann. Vielleicht auch weil dieser Bereich nicht mehr als Teil der Fußgängerzone empfunden wird.

Infektionszahlen müssen wieder sinken

Es müsste wohl mehr Kontrollen geben, um die neue Regelung bei allen Passanten durchzusetzen. Zunächst müssen Ordnungsamt und Polizei aber erstmal ein Konzept haben um die neue Maskenpflicht zu kontrollieren. Spätestens zum Telefonieren nehmen die meisten Spaziergänger die unangenehme Maske sonst doch wieder ab. Das Genuschel unter dem Stoff ist ja auch nicht zu verstehen.

Klar ist, dass die Infektionszahlen wieder sinken müssen. Schlimm wäre, wenn den Geschäfte in der Innenstadt durch die neue Maskenpflicht weiterer Umsatz wegbrechen würde. Ob die Fußgängerzone noch leerer wird als heute Vormittag? Das wird sich noch zeigen. Klar ist: Die Maskenpflicht trübt eben den Einkaufsspaß.

"Ich ziehe meine Maske in der Fußgängerzone immer auf." erklärt Gabriele S. "Oft fahre ich aber wegen der neuen Regelung überhaupt nicht mehr in die Innenstadt. Hier kaufe ich nur noch das Nötigste." Ich nicke ihr zu. So geht es sicher vielen, mir eigentlich auch.

Einsicht haben die meisten Passanten

Nach meinem Rundgang durch die Fußgängerzone weiß ich: Die Meinungen zur Akzeptanz der neuen Maskenpflicht sind unterschiedlich. Einsicht, dass die aktuelle Regelung notwendig ist, haben die meisten Menschen mit denen ich gesprochen habe.

Ein leichte Skepsis bleibt aber dennoch. Wie es scheint, wollen einige Besucher es immer noch nicht lernen. Damit jeder mitzieht müssen vermutlich bald die Kontrollen durch Ordnungsamt und Polizei einsetzen oder verstärkt werden. Dann wird sich erst zeigen, ob die Karlsruher bereit sind in der Fußgängerzone Masken zu tragen.