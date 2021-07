vor 52 Minuten Mangelnde Impfbereitschaft: Karlsruher Landratsamt will Bürger zum Impfen motivieren - auch Minderjährige

Wie das Karlsruher Landratsamt in einer Pressemitteilung informiert war die aktuelle Situation der Coronapandemie Thema beim Kreistag, am 22. Juli, in der Aschingerhalle in Oberderdingen. Der Grund: Seit dem Ausbruch in dem Karlsruher Club Topsy Turvy, bei dem sich in Folge über 50 Besucher angesteckt hatten, und durch Reiserückkehrer wurden zunehmend mehr Corona-Fälle in Karlsruhe registriert. Gleichzeitig sei jedoch eine sinkende Impfbereitschaft bei den Bürgern erkennbar. Dagegen wolle das Landratsamt nun "offensiv" vorgehen. Des Weiteren betont der Landrat, dass das Impfangebot auch für Kinder gelte.