Das Städtische Klinikum Karlsruhe befindet sich laut dem Medizinischen Geschäftsführer Uwe Spetzger auf einer steigenden Eskalationsstufe. "Wir befinden uns noch nicht an der Spitze", so Spetzger. Es wurden zudem Maßnahmen ergriffen, um die hohe Belastung der Mitarbeiter etwas abzufedern.

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es aktuell 690 Fälle des Corona-Virus - Tendenz steigend. Das Städtische Klinikum sieht sich für den Ernstfall gut aufgestellt. "Noch sind wir nicht im richtigen Katastrophenmodus. Ich hoffe insgeheim, dass wir dort auch nicht hinkommen. Aber unsere ganzen Aktivitäten sind darauf abgestimmt", so Uwe Spetzger.

Die Arbeitsweise im Haus hat sich durch die Situation geändert, um während der Corona-Virus-Pandemie besser aufgestellt zu sein. "Die Klinikstruktur im klassischen Sinn haben wir aufgehoben. Augenärzte, Neurochirugen und Internisten helfen in gewissen Gebieten aus, aber immer mit der entsprechenden Unterstützung der Fachkompetenz in den verschiedenen Abteilungen", sagt Spetzger.

Hilfe in Extremsituationen

In der Situation ist auch die Unterstützung der Mitarbeiter im Klinikum wichtig. "Wir wollen vermeiden dass vor allem junge Kollegen in Extremsituationen ganz alleine entscheiden müssen", so der Medizinische Geschäftsführer. Deshalb wurde ein Ethik eingerichtet. "Der Rat ist mit Geistlichen, Psychologen und Psychiatern besetzt. Leuten die sich mit traumatischen Erlebnissen auskennen", sagt Spetzger.