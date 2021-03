vor 40 Minuten Karlsruhe Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter: Kommen am Samstag wieder Lockerungen in Karlsruhe?

Der Stadtkreis Karlsruhe hat heute den Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am vierten Tag in Folge unterschritten. Sollte dies auch am Freitag – und damit zum fünften Mal hintereinander – der Fall sein, ist das Gesundheitsamt im Landratsamt Karlsruhe nach der Corona-Verordnung des Landes aufgerufen, diesen Sachverhalt festzustellen.