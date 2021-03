vor 35 Minuten Carsten Kitter Karlsruhe Sieben-Tages-Inzidenz: Karlsruhe überschreitet erneut 100-er Marke

Nachdem der Stadtkreis Karlsruhe in den letzten Tagen eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 vorweisen konnte, steigt der Wert am Mittwoch wieder über 100. Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über diesem Wert liegen, drohen erneut verschärfte Corona-Maßnahmen.