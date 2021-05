vor 1 Stunde Karlsruhe Sieben-Tages-Inzidenz in Karlsruhe steigt leicht an - Landkreis bleibt unverändert

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe steigt am Montag minimal an. Im Gegensatz dazu bleibt der Wert im Landkreis im Vergleich zum Vortag unverändert, was den aktuellsten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu entnehmen ist.