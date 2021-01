vor 28 Minuten Stuttgart Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten weiter gesunken - 126 neue Fälle in Karlsruhe

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist erneut leicht gesunken. Der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) landesweit bei 78,9, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilte. Am Vortag lag der Wert noch bei 81,8. Im Vergleich zum Dienstag verzeichnete die Behörde 1854 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit gibt es nun 288 791 bestätigte Fälle im Südwesten. Die Zahl der Todesfälle stieg um 65 auf nun 6.864. Als genesen gelten 252.771 Menschen.