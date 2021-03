Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist in Baden-Württemberg nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Dienstag (Stand 16.00 Uhr) wieder gestiegen. Den Daten zufolge registrierten die Behörden im Südwesten im Laufe der vergangenen sieben Tage 79,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Montag hatte der Wert bei 74,7 gelegen. Auch im Karlsruher Stadtkreis ist der Inzidenzwert wieder von 95,2 auf 103,8 gestiegen.

Seit Beginn der Pandemie wurden 334.863 (plus 1963) laborbestätigte Corona-Infektionen aus allen 44 Stadt- und Landkreisen berichtet, darunter 8.455 Todesfälle (plus 19). 38 Stadt- und Landkreise liegen über dem Grenzwert von 50 gemeldeten Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Als genesen gelten geschätzt 308.629 Infizierte (plus 793).

Von diesen bis dato übermittelten Fällen sind 7.207 Corona-Infektionen auf den Stadtkreis Karlsruhe zurückzuführen. Aktuell sind dort 437 Menschen mit dem Virus infiziert, 167 Menschen sind bislang daran gestorben.

Seit Ende Dezember wurden dem Landesgesundheitsamt 13.008 Fälle mit Hinweisen auf das Vorliegen von "besorgniserregenden Varianten" übermittelt. Als solche gelten Viren mit Mutationen, die ein höheres Ansteckungsrisiko haben, wie sie beispielsweise in Großbritannien (B.1.1.7) und Südafrika (B1.351) entdeckt worden waren.

Diese sind inzwischen auch in Karlsruhe verstärkt präsent und machen einen Großteil der aktuellen Infektionszahlen aus.