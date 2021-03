vor 16 Minuten Stuttgart Zweiter Tag über 100er Marke: Entscheidung über Karlsruher "Notbremse" soll heute fallen

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen steigt in Baden-Württemberg weiter. Im Laufe der vergangenen sieben Tage haben die Behörden mit Stand vom Mittwoch (16 Uhr) im Schnitt 84,7 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte. Tags zuvor lag der Wert noch bei 79,8, am Montag bei 74,7. Im Karlsruher Stadtkreis liegt die Inzidenz den zweiten Tag in Folge über 100 (Stand: Donnerstag, 0 Uhr). Darum will die Stadt Karlsruhe heute eine Entscheidung über eine mögliche Notbremse treffen.