vor 15 Stunden Stuttgart Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter im Südwesten: 9 Neuinfektionen in Karlsruhe

In Baden-Württemberg hat das Corona-Infektionsgeschehen weiter angezogen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 143,7, wie das Landesgesundheitsamt am Montag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Am Sonntag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen 139,5 betragen. Am Samstag lag die Inzidenz bei 134, am Freitag bei 120,2 und am Donnerstag bei 109,3. Im Karlsruher Stadtkreis ist die Inzidenz derweil auf 128,2 angestiegen, im Landkreis auf 144,5.