vor 14 Stunden Stuttgart Vier Neuinfektionen in Karlsruhe: Inzidenz vom Stadtkreis sinkt auf 54,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Pfingstmontag auf 74,6 gesunken. Am Tag zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 80,2 gelegen. Wie das Landesgesundheitsamt weiter mitteilte, ist die Inzidenz nach wie vor im Zollernalbkreis am höchsten mit 163,2 (Vortag: 169,0). Am niedrigsten ist sie im Landkreis Emmendingen mit 24,0. In Karlsruhe liegt der Wert bei 65,2 im Landkreis und 54,2 im Stadtkreis (Stand: 24. Mai). Am Vortag lag der Stadtkreis noch bei 59,0 und der Landkreis bei 68,7.