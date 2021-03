vor 41 Minuten Stuttgart Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg steigt zunächst nicht weiter - Karlsruhe fällt unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist leicht gesunken. Der Wert ging im Südwesten nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Montag (Stand 16.00 Uhr) minimal um ein Zehntel auf 103,0 zurück und liegt damit weiter über dem wichtigen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Ab diesem Wert greift landesweit in den Landkreisen die sogenannte Notbremse. In Karlsruhe sinkt die Inzidenz am Montag sogar unter 100.