vor 15 Minuten Lena Kube Karslruhe Sicher in Karlsruhe einkaufen: Grötzinger Apotheke unterstützt lokalen Handel mit Desinfektionsmittel

Desinfektionsmittel für den Einzelhandel herstellen: Das hat sich die Rathaus Apotheke Grötzingen zum Ziel gesetzt. Gemeinsam mit einer lokalen Gin-Manufaktur stellt sie das gefragte Mittel her und öffnet am Sonntag, 3. Mai, zum zweiten Mal ihre Türen alleine für Händler in der Region.