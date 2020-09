vor 16 Stunden Stuttgart/Karlsruhe Seit Schulbeginn 23 Corona-Fälle an Schulen und Kitas in Baden-Württemberg

Seit Schulbeginn sind in Baden-Württemberg mindestens 23 Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus an Schulen und Kindertagesstätten bekannt geworden. Die Infektionen seit Montag vergangener Woche beträfen 23 Gemeinschaftseinrichtungen in sieben Land- und Stadtkreisen, teilte das Landesgesundheitsamt (LGA) am Montag in Stuttgart weiter mit (Stand: 12 Uhr). Mindestens 703 Menschen wurden demnach als Kontaktpersonen registriert.