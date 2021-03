Seit über einem Jahr beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Mit zahlreichen Einschränkungen konnte die Lage in der aktuell "zweiten Welle" stabilisiert werden - doch wohin geht der Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage: Karlsruhe knackt die Inzidenzgrenze 100

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt: Die Corona-Lage im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bleibt angespannt, denn: Die Anzahl der Neuinfektionen fängt erneut an zu steigen.

Waren am Freitag, am Dienstag, 02. März, noch 177 mit dem Virus infiziert, so sind es am Mittwoch, den 17. März, 437. Als genesen gelten 6.823 Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt im Stadtkreis Karlsruhe bei 103, 8 und im Landkreis bei 88,5.

Deshalb warnt das Robert Koch Institut in seinem aktuellsten Lagebericht: "Die Zahl der Übertragungen von COVID-19 in der Bevölkerung nimmt in Deutschland deutlich zu. Das RKI schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein."

Keine größeren Ausbrüche bekannt

Es ist ein Auf und Ab mit der Inzidenz von Karlsruhe. Lag diese am Dienstag, den 16. März, noch bei 95,2, ist er am heutigen Mittwoch wieder 103,8 gestiegen. Erst am Montagabend war der Wert von 103 auf die genannten 95,2 gesunken. Da stellt sich die Frage: Was führt denn eigentlich zu diesen auffälligen Schwankungen? ka-news.de hat beim Karlsruher Gesundheitsamt nachgefragt.

Tatsächlich müsse bei diesem "Auf und Ab" einige Faktoren berücksichtigt werden. So könne es zum Beispiel nicht ganz ausgeschlossen werden, dass der Ausbruch im Edeka-Fleischwerk noch eine gewisse Rolle spiele, wie das Landratsamt Karlsruhe gegenüber ka-news.de bestätigte. Dennoch: Über größere Ausbrüche sei dem Landratsamt nichts bekannt.

Schwankungen hängen mit Testtagen zusammen

"Es sind ja keine riesigen Sprünge, die da geschehen. Dass der Wert auch mal so schwanken kann ist völlig normal", sagt Matthias Krüger vom Landratsamt auf Anfrage von ka-news.de. "Den einen großen Grund für dieses hoch und runter, den gibt es nicht."

Stattdessen verweist Krüger auf das bisherige Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie, welches immer mal wieder Schwankungen unterworfen war. Viel mehr seien es wohl die aktuellen Lockerungs-Bedingungen, die an die 100er-Marke gekoppelt sind, die dieses Wanken um die 100er-Marke so "spannend" machen.

Einen möglichen Grund kann das Landratsamt dann aber doch nennen, der für das Szenario mitverantwortlich sein könnte - die Anzahl der Testungen. "Am Wochenende wird weniger getestet als unter Woche. Das heißt, die Schwankung kann gut mit den Testtagen zusammenhängen", erklärt Krüger.

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun mehrere Hochs und Tiefs hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen zuletzt im November 2020 in die Höhe. Durch einen erneuten Lockdown begannen die Neuinfektionen zu sinken, verfolgen aber seit März wieder einen leichten Aufwärtstrend.

Inzwischen sind die Infektionsketten oft nicht mehr bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, weshalb eine eindeutige Zuordnung schwierig ist. Reiserückkehrer spielten laut Gesundheitsamt nahezu keine Rolle mehr. Stattdessen seien die meisten Ansteckungen auf den eigenen Familienkreis oder auf Betriebe zurückzuführen.

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen jeweils ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) fünf bis sechs Tage. In anderen Worten: Sollte es aufgrund der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.