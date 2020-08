Schwimmbad-Besuch in Corona-Zeiten: So vermeiden Sie Warteschlangen

Wie komme ich möglichst schnell ins kühle Nass? Diese Frage dürfte viele Karlsruher aktuell beschäftigen: Der Zugang zu Freibädern ist aufgrund Corona begrenzt, das kann lange Warteschlangen bedeuten. Diese können vermieden werden, wie - das verrät Bäder-Chef Oliver Sternagel.

Erstens: Früh kommen lohnt sich! Am frühen Morgen ist der Andrang noch nicht so groß, die Wahrscheinlichkeit einer Wartezeit geringer. Zweitens: Wenn es doch später wird, sollte man einen Blick auf die Homepage der Karlsruher Bäder werfen: Hier sind die jeweiligen Kapazitäten nach einem Ampelsystem kategorisiert.

Grün, gelb oder rot: Ampelsystem zeigt, wo Einlass möglich ist

Seit der Wiedereröffnung der Karlsruher Bäder wird der Einlass mit einem Ampelsystem geregelt: Grün steht für einen "wahrscheinlichen Einlass", orange für einen "nicht garantierten Einlass", und rot für eine "vollständige Belegung" des Bades. So kann man sich vor dem Frei- oder Schwimmbadbesuch über die Besucherzahlen informieren und vermeidet eine unnötige Anfahrt.

Aktuell geöffnet sind:

Europabad Karlsruhe

Fächerbad

Sonnenbad

Turmbergbad

Rheinstrandbad Rappenwört

Freibad Rüppurr

Geschlossen sind:

Adolf-Ehrmann-Bad

Hallenbad Grötzingen

Weiherhofbad.

Corona-Fragebogen vorher ausfüllen!

Der dritte Tipp gegen lange Warteschlangen vor dem Freibad lautet: Füllen Sie den Corona-Fragebogen bereits zuhause aus. Jeder Badegast muss einen Corona-Fragebogen ausfüllen und diesen vor Badeantritt abgeben. Geschieht dies erst bei Eintritt, verlängert dies die Wartezeit.

In anderen Städten setzt man auf Eintrittstickets, die vor dem Besuch erworben werden müssen. In Karlsruhe ist man mit dem Ampelsystem bisher zufrieden. "Wir haben mit unserem Ampelsystem gute Erfahrungen gemacht und bekommen auch von außerhalb gute Rückmeldungen. Ich denke wir haben die Situation besser gelöst als mit einem Ticketsystem", so Oliver Sternagel.

Gibt es auch Probleme bei der Durchsetzung der neuen Corona-Verordnung? Ja. Im Gespräch mit ka-news.de berichtet Sternagel von mangelndem Verständnis an der ein oder anderen Stelle: "Es gibt immer wieder Fälle, in denen unsere Mitarbeiter respektlos behandelt werden und die Maskenpflicht nicht eingehalten wird." Mittlerweile müsse man sogar Security-Dienste beauftragen, die Einhaltung der Corona-Verordnungen zu kontrollieren, so der Bäder-Chef.

"Ich appelliere an alle Besucher sich an die Corona-Verordnungen zu halten", so Sternagel. Schlussendlich dienten die Auflagen dem Schutz der Badegäste - und um überhaupt die Bäder in Corona-Zeiten öffnen zu können.

Das Ampelsystem der Karlsruher Bäder gibt es unter https://www.ka-baeder.de/ka-baeder-home.html